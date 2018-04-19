Aliağaspor BAL’a yükseldi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İzmir Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Anıl Pola, Çağrıcan Pazarcıklı ve Hüseyin Gegenoğlu üçlüsü yönetti. Son dakikaya kadar nefesleri kesen karşılaşmaya İzmirli taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da maçı tribünden takip etti.BAL’a çıkacak takımı belirleyecek olan karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı., 10. dakikadan itibaren maça ağırlığını koydu. 20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanı içerisine giren Yalçın Erdoğan’ın sert şutunu kaleci son anda auta çeldi. Muhammed Sak’ın 26.dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan yaptığı sert ortaya kimse dokunamadı. Kontrpiyede kalan İzmirspor kalecisi Uğur Engür, topu ağlarında gördü. İlk yarısı Aliağaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında İzmirspor net pozisyonlar yakaladı. 61. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay Baktır, skoru eşitleyen golü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmayınca 90 dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. 1 puanı hanesine yazdıran Aliağaspor, lig birincisi oldu ve bir üst lig olan BAL’a çıkmaya hak kazandı. Son düdüğün ardından futbolcular ve teknik ekip büyük bir sevinç yaşadı. Yaşanan büyük sevince Aliağalı taraftarlarda ortak oldu.DHA