Roma-Genoa maç sonucu: 2-1

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İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Roma sahasında Genoa'yı ağırladı.Maça ağırlığını koyarak başlayan taraf ev sahibi oldu ve 17. dakikada Kolarov'un asistinde topla buluşan Cengiz Ünder ligdeki 6. golünü kaydetti. Bu golle Roma skoru 1-0'a getirdi.Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Devre arasında mutlu bir şekilde giden Roma, 2. yarıya da moralli başalayan taraf oldu.52. dakikada Genoa'da Ervin Zukanovic topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu ev sahibi lehine.Bu dakikadan sonra Genao oyundaki üstünlüğünü arttırdı. 61. dakikada Lapadula, farkı 1'e indiren golü kaydeden isim oldu.77. dakikada gol perdesini açan ve mücadeledki iyi oynuyla dikkat çeken Cengiz Ünder yerini Patrik Schick'e bıraktı.Mücadele 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu sonuçla Roma puanını 64'e yükseltti. Genoa ise 38 puanda kaldı.