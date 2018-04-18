Osmanlıspor’da başkent derbisi hazırlıkları sürüyor

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Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmanda mor-sarılı ekip, gol organizasyonları üzerinde durdu.Günün tek çalışmasına ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, 5’e 2 top kapma oyununun ardından gruplar halinde orta ve şut çalışması yaptı.Trabzonspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular antrenmanın ikinci etabında yer almadı. Diğer futbolcular ise dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı sonlandırdı.Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mehmet Batdal ve Payam Sadeghian katılmazken, Özer Hurmacı takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı.