Maria Sharapova yeniden Birmingham'da!

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Kadın tenisinin fenomen isimlerindenöncesi katılacağı çim kort turnuvasını belirledi.Buna göre 30 yaşındaki Rus raket, daha önce iki kez şampiyon olduğu (2004 ve 2005)'te boy gösterecek.Birmingham'daki turnuvayı daha önce iki defa da finalde kaybeden (2007 ve 2010) Sharapova, turnuvaya katılacak olmasından ötürü çok heyecanlı olduğunu söylerken "" ifadelerini kullandı.'nun Uluslararası seviye turnuvalarından olan Nature Valley Classic, 16-24 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek.