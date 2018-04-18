Karabükspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti.Çamlık Spor Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.Isınma koşularıyla başlayan ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, minyatür kalede kontrol pas oyunu oynandı.Yarı sahada yapılan maçla sona eren idmana, sakatlığı bulunan Marius Alexe ve Herve Kage katılmadı.Tedavisine devam edilen Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.