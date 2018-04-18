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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Milli takım, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori grup etabında Ukrayna, Hollanda ve Slovenya ile karşılaşacak.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori’de yapacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 1 Mayıs Salı günü Ankara’da kampa girecek.

Milli takımın 22 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasör: Murat Yenipazar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Oğulcan Yatgın (Fenerbahçe), Muzaffer Yönet (Arkas Spor)
Pasör çaprazı: Metin Toy (Fenerbahçe), Adis Lagumdzija (Arkas Spor), Abdullah Çam (Halkbank)
Libero: Beytullah Hatipoğlu (Afyon Belediyesi Yüntaş), Burak Mert (Arkas Spor), Hasan Yeşilbudak ve Alperay Demirciler (Halkbank)
Smaçör: Burutay Subaşı (Halkbank), Gökhan Gökgöz ve Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Burak Baturalp Güngör (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Yasin Aydın (Galatasaray), Batuhan Avcı (Beşiktaş)
Orta oyuncu: Faik Samet Güneş ve Hakkı Çapkınoğlu (Halkbank), Vahit Emre Savaş ve Koray Şahin (Ziraat Bankası), Marko Mert Matic ve Mustafa Koç (Arkas Spor)

Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Ligi Altın Kategori grup etabında yapacağı maçların programı şöyle:

20 Mayıs Pazar:
15.30 Türkiye-Ukrayna (Şanlıurfa/11 Nisan Spor Salonu)

23 Mayıs Çarşamba:
15.30 Türkiye-Hollanda (Van/Nur Tatar Spor Salonu)

27 Mayıs Pazar:
19.00 Slovenya-Türkiye (Maribor)

30 Mayıs Çarşamba:
15.30 Türkiye-Slovenya (Samsun/Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu)

2 Haziran Cumartesi:
18.00 Hollanda-Türkiye (Sliedrecht)

6 Haziran Çarşamba:
20.00 Ukrayna-Türkiye (Ivano Frankivsk)

Üç grupta iki devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarında birinci olan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak Çekya, Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, 13-14 Haziran’da Çekya’nın Karlovy Vary şehrinde yapılacak.

AA


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    1- 4
    Bursaspor
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    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
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    2- 3
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