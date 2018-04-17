Ümit Özat'tan küfürlü yoruma sert yanıt

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Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, sosyal medya hesabından kendisine ve takımına yapılan yoruma kayıtsız kalmadı ve sert ifadelerle yanıt verdi.Çok savunduğunuz arkadaşınızın bana yazdığı mesaj biraz empati yapın siz ne yaparsınız? Ayrıca Gençlerbirliği kulübünün kümede kalıp kalmaması sizi neden ilgilendiriyor. Her hangi bir Gençlerbirliği taraftarı sizin takımın hocasına yada futbolcusuna inşallah şampiyon olamazsınız diyip bir de üstüne küfür mü ediyor!