Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle;1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN'in 15.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu ANTON PUTSILA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü GÜRAY GENÇ'in 15.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu ÇAĞRI ORTAKAYA'nın 15.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.04.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.