Fenerbahçe'de istikamet Diyarbakır!

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Ligde son 5 haftaya 4. sırada giren’nda da ilk maçtaki 2-2’lik skorun ardındanile yarı final rövanşına hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler her ne kadarhedefine sahip olsa da en gerçekçi amaç olarak kupa öne çıkıyor.Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; en son 2014 yılında TFF Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe’de 2-3 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Türkiye Kupası şampiyonluğu büyük önem taşıyor.Sezonu kupa ile kapatmak ve 4 yıldır kupasız geçen günleri bitirmek adına Beşiktaş ile yapılacak yarı finalin geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan, kupa finalinde gelmesi kuvvetle muhtemel olan ezeli rakip Galatasaray’a karşı da bir final oynanmak isteniyor.20 yıllık başkanlık döneminde 13. kongresini kazanmak isteyen Aziz Yıldırım açısından da kupa finali oynamanın sportif ve psikolojik birçok olumlu tarafları var. İlk olarak ezeli rakip Galatasaray’ın gelmesi halinde ve maçın kazanılması durumunda psikolojik bir rahatlama yaşanacak, Galatasaray’a karşı final kazanmak önemli olacak.Önce Beşiktaş’ı eleyip daha sonra da Galatasaray’ı yenme ihtimali, son yıllarda derbi başarısıyla övünen kulüp açısından ve Yıldırım tarafından önemli görülüyor.Ayrıca 2015-16 sezonunda Antalya’da sarı-kırmızılılara karşı kaybedilen finalin rövanşı hâlâ akıllarda. Bir diğer faktör, Diyarbakır’da olacak finalle alakalı. Başkan Yıldırım, memleketi Diyarbakır’da yeni stattaki ilk finali kazanmayı hedefliyor. Anadolu şehirlerine önem veren Yıldırım, Diyarbakır’da kazanılacak kupanın manevi getirisini de biliyor.