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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları (Satışa çıktı mı)

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 87 ile 430 TL arasında değişiyor.

17 Nisan 2018, Salı 10:05

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları (Satışa çıktı mı)
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

12 Nisan 2018 Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 1 bilet),

13 Nisan 2018 Cuma günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet), satışa çıkan biletler;

14 Nisan 2018 Cumartesi günü de genel satışa açıldı.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dâhildir.

Fenerbahçe - Beşiktaş bilet fiyatları

SPOR TOTO-MİGROS TRİBÜNÜ                                 :87,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK        :109,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK      :130,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK          :195,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK               :216,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK                :250,00 TL
MARATON  ALT  E BLOK                                              :297,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK                                               :324,00 TL
1907 TRİBÜNÜ                                                              :430,00 TL

Beşiktaş'tan bilet açıklaması

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında taraftarlarımız için ayrılan biletlerin satışı, saat 10.00’dan itibaren passo.com.tr sitesinden yapılacaktır. Denildi.


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    3- 1
    Kayserispor

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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
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4 Fenerbahçe 29 57
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8 Kayserispor 30 44
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10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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