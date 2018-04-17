Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları (Satışa çıktı mı)

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının biletleri satışa çıktı.12 Nisan 2018 Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 1 bilet),13 Nisan 2018 Cuma günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet), satışa çıkan biletler;14 Nisan 2018 Cumartesi günü de genel satışa açıldı.Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dâhildir.SPOR TOTO-MİGROS TRİBÜNÜ :87,00 TLFENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TLFENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TLFENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :195,00 TLFENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TLFENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :250,00 TLMARATON ALT E BLOK :297,00 TLFENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL1907 TRİBÜNÜ :430,00 TLFenerbahçe ile deplasmanda oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında taraftarlarımız için ayrılan biletlerin satışı, saat 10.00’dan itibaren passo.com.tr sitesinden yapılacaktır. Denildi.