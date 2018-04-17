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Erol Bulut: Beşiktaş'a karşı önlemimizi alacağız

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’de iyi top oynayan 1-2 takım içerisindeler. Onlar da baskılı oynayarak kazanmak isteyecekler. Biz de ona göre önlemimizi alacağız" dedi.

17 Nisan 2018, Salı 19:04

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Erol Bulut: Beşiktaş'a karşı önlemimizi alacağız
Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Çalışma öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu belirtti. 

“Kötü oynadığımızı düşünmüyorum” 

Konuşmasına Alanyaspor maçını değerlendirerek başlayan Erol Bulut, “Futbolda hakem düdüğü çalmadan oyun bitmiyor. Nitekim Alanyaspor maçı öyle oldu. Bazı arkadaşlarımız maç bu şekilde biter düşüncesiyle konsantrasyon eksikliği yaşadı. Böyle olduğunda kalende pozisyon veriyorsunuz ve golü görüyorsunuz. Rakibin üzerine gitmeleri yönünde futbolcularımı uyarmama rağmen, kaleyi koruma düşüncesi bazen futbolcularda oluyor. Ama kaleyi korumak ceza sahası çizgisine dizilip kendi ceza sahasında bulunmak değil. Rakibi kalenden ne kadar uzak mesafede tutarsan o zaman daha iyi defans yapmış oluyorsun. Önde basmamız gerekiyordu. Öne çıkıp kapatmamız gerekiyordu. Orada sadece Gilberto vardı. Taktik faul yapmamız gerekiyordu. Onu da yapamadık. Hata üzerine hata oldu. Sonuçta takımın şanssızlığı, kalecimizin pozisyonu iyi seçememesi ve zamanlama hatası top kısa düştü. Welinton iyi bir vuruşla kalemize topu gönderdi. Ama oyunun geneline baktığımızda üstün olan taraf bizdik. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Rakip zaten gol pozisyonuna hiç girmedi, sadece bir şutları var. Bizim 3-4 net gol pozisyonlarımız vardı. Azubuike ve Adem’in pozisyonları var. Zaten böyle bir karşılaşma olacağını biz biliyorduk. Çünkü sona doğru yaklaştıkça puan kaybetmeme düşüncesi artacaktı. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İyi oynadık ama maalesef üzüntülüyüz. Kaybetmeyeceğimiz 2 puanı kaybettik” dedi. 

“Önlemimizi alacağız” 

Ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu belirten Bulut, “Alanyaspor karşılaşması öncesinde de 3 maçlık kredimiz vardı ve bunu koruduk. Yine 3 maçlık bir kredimiz var. Ama bu demek değil ki biz bırakacağız, rakipler bize yaklaşsın. Biz bu hafta da Beşiktaş karşısına en az 1 puan için gideceğiz. Gol yemediğin sürece 1, gol attığınız zaman 3 puan alıyorsunuz. Aynı şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkacağız. Onlar da şampiyonluğa oynuyor. Türkiye’de iyi top oynayan 1-2 takım içerisindeler. Onlar da baskılı oynayarak kazanmak isteyecekler. Biz de ona göre önlemimizi alacağız” şeklinde konuştu. 

“Kendisinin sorunu varsa onu kendisine soracaksınız” 

Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara ile arasında sorun olup olmadığına yönelik yöneltilen soruya ise Erol Bulut, “Aytaç ile benim sorunum yok. Kendisinin sorunu varsa onu kendisine soracaksınız. Eğer sorunu varsa kendisinin çözmesi lazım. Benim hiçbir futbolcumla sorunum yok. Ben sadece sahada onlardan istediğim performansı sergilemelerini bekliyorum. Aytaç zaman zaman iyi performans gösteriyor. Maalesef zaman zaman bunu göstermeyip çok hata yapıyor. Bizim bir disiplinimiz var. En büyük dezavantajı bazen bu disiplinden uzak oluyor” yanıtını verdi. 


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