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Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında, nereli?

Survivor 2018'de yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Cumali Akgül oldu. Peki, Cumali Akgül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor Cumali ile ilgili detaylar haberimizde...

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Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında, nereli?
Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak için Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek gelen Cumali Akgül’ün bu büyük arzusu Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilmişti. Yarışmaya sıra dışı bir yöntemle giren Cumali Akgül iyi bir performans sergileyememesi nedeniyle sık sık eleme potasında yer almıştı. Son ada konseyinde en az oyu alan Cumali adaya veda etti.

Survivor Cumali kimdir?

1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.

Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.

Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, katıldığı Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik." dedi.

Survivor için 1600 km yürüdü

Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” demişti.


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    1- 4
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