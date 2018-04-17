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Beşiktaş Bernard'la anlaşma sağladı!

Beşiktaş, tecrübeli Sambacı için harekete geçti. yönetim, Shakhtar donetsk’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek hücum oyuncusuyla yıllığı 3.5 milyon euro’dan 4 senelik ön anlaşma sağladı.

17 Nisan 2018, Salı 23:29

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Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız isimleri kadrosunda bulundurmasıyla, ünlü futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan Kartal, oyuncunun Beşiktaş'ta kalmama ihtimaline göre, alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Quaresma'ya Çin'den gelebilecek yüksek meblalı teklifleri değerlendirmeyi düşünen başkan Fikret Orman, olası ayrılıkların yerini aynı kalitede oyuncularla doldurmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe katetti.
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3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme

Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediğini defalarca vurgularken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın, Talisca veya Quaresma'dan herhangi birinin takımdan ayrılması halinde, Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor.

Sambacılar’la 15 maça çıktı

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard, hem 10 numara pozisyonunda, hem de iki kanatta da forma giyebiliyor.

Bernard Duarte, Atletico Mineiro’da sergilediği etkili görüntünün ardından Brezilya Milli Takımı’nda da görev almaya başlamıştı. Sambacılar’la 15 karşılaşmaya çıkan Bernard, rakip fileleri 1 kez
havalandırmayı başarmıştı. Yıldız isim son olarak 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın kadrosunda yer almıştı.

Sport.ua yazarı Ukraynalı gazeteci Andrii Varchak, Beşiktaş’ın hedefindeki Bernard’ı Fanatik’e yorumladı:

Büyük katkı sağlar

Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov, onu 2013 yılında Atletico Mineiro’dan aldığında ödediği 25 milyon Euro’luk para, herkesi çok şaşırtmıştı. Bernard, o dönemde sadece 20 yaşındaydı ve bambaşka bir ülkeye gelmek için çok gençti. Ukrayna’nın havası, yaşam stili ve futboluna adapte olması biraz uzun sürdü. O dönemde takımda birçok Brezilyalı futbolcunun olması onun takım oyununa adapte olmasına yardımcı oldu. O dönemki teknik direktör Mircea Lucescu, ilk etapta tam hazır olmadığı için ona fazla forma şansı vermedi. Genel olarak yedek kulübesinde oturttu ve son anlarda oyuna aldı.

Devler Ligi’nde parladı

Ukrayna Ligi’nin 2014 yılında büyük bir düşüş yaşaması, Bernard’ın kendisini göstermesine yardımcı oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı asistlerle kendisini göstermeye başladı. Bu durum da ona kadroda daha fazla süre almasının yolunu açtı. Bernard’ın bireysel özelliklerinden bahsetmek gerekirse en önemli yanı, saha içerisinde çok yaratıcı bir isim olması... Özellikle kanattan yapılan ataklarda takımına büyük destek verip hücum hattını başarılı şekilde destekledi.

Tek eksiği savunma

Shakhtar’daki 5 yıllık süreçte Brezilyalı futbolcularla birlikte çok iyi bir uyum yakaladı. Birebir pozisyonlarda oldukça etkili ve adam eksiltme konusunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Eksi hanesine yazılabilecek tek konu ise savunması... Defans hattına fazla destek vermez. Eğer Beşiktaş’a transfer olursa hem kanatlarda hem de görev verilmesi halinde hücum hattında takıma büyük katkı sağlayabilir.


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