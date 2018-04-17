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Bernard Duarte kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş son dakika transfer

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncu Bernard Duarte ile 4 yıllığına anlaştı. Peki, Bernard Duarte kimdir? İşte Brezilyalı futbolcunun bilinmeyenleri ve detaylar...

17 Nisan 2018, Salı 13:59

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sezon bitmeden adımlarını bir bir atan kara-kartal Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Bernard Duarte ile anlaşmaya vardı. Peki Bernard Duarte kimdir? İşte detaylar...
 

Bernard Duarte kimdir?


Bernard 1992 Belo Horizonte doğumlu. 10 nurama pozisyonunu ve iki kanatta da görev yapabiliyor. Uzun adı Bernard Anicio Caldeira Duarte olan sambacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 

2011-2013 yılları arasında 3 sezon Atletico Mineiro forması giyen Bernard, 25 Milyon Euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

Yıldız futbolcu 5 sezondur Shaktar Donetsk forması giyiyor. Bu sezon takımı ile 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 10 gol atma başarısı gösterdi. 

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard'ın günce piyasa değeri 15 milyon Euro...

Editör'ün yorumu:

Asıl mevki sol kanat olan Bernard, kısa boyu ve fiziksel dezavantajını hızı, tekniği ve enerjisiyle avantajı çevirebilen yetenekli bir futbolcu. Özellikle topla drippling halindeyken hem çizgiye inebilen, hem de ters ayakla içeriye kat edebilme özelliğine sahip.

Kanatların dışında ihtiyaç halinde 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor. 2013'te 25 milyon Euro'ya Shakhtar'a geldiğinde çok büyük beklentilerle transfer edildi. Tıpkı Douglas Costa ve Willian da olduğu gibi Ukrayna'dan parlayıp Avrupa'nın dev kulüplerine gidebilecek potansiyel görüldüğü için Shakhtar kendisine çok büyük bir yatırım yaptı.

2014'te Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda forma giyerken, bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Ancak bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yeniden bir çıkış yakaladığını gördük. Bernard'ın ismi Beşiktaş'ın dışında Liverpool ile de ciddi şekilde anılıyor. Sözleşmesinin sona erecek olması Beşiktaş için büyük fırsat. Beşiktaş, Pepe de olduğu gibi ilk tercih olacağı ve sürekli oynayacağı bir takım olduğundan, Bernard'ın iştahını kabartacak bir kulüp. Türkiye'nin sert bir lig olduğunu düşündüğümüzde fiziksel dezevantajı problem yaratır mı sorusu akıllara gelse de, topa olan hakimeyeti ve pozisyon bilgisiyle, bu sorunun üstesinden rahatça gelebilir diye düşünüyorum. Yani şu anda Bernard'ı top-class takımların dışında her takım kadrosunda görmek isteyecektir. 

Tolga Kaplan


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