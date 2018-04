7DAYS Magic Moments Contest geri döndü!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





"7DAYS Magic Moments Contest" yani bir anlamda "Sihirli Anlar Yarışması" için heyecan yeniden başladı.Bu seneki yarışmanın galibi EuroLeague tarafından Belgrad'daki Final Four'da bir seramoni ile ödüllendirilecek.16. maç döneminden normal sezonun sonuna kadar olan en iyi an adına oylama süreci sizleri bekliyor.İlk olarak 18 Nisan tarihinden itibaren EuroLeague'in Instagram'daki hikayelerinde her takımın 2 sihirli anı için anket yapılacak. Ve bunun sonucunda her bir takım için tek bir sihirli an seçilmiş olacak.Bu aşama sonrası heyecan 7daysbasketball.com adlı siteye taşınacak. EuroLeague tarafından yayınlanan en iyi 16 sihirli an için 23 Nisan tarihinden itibaren oylama gerçekleştirilecek.Siz de bu siteye tıklayarak favori sihirli anınızı oylayarak imzalı resmi maç topu ve resmi forma kazanma şansına sahip olabilirsiniz.