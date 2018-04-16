Maria Sharapova sürprizi!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Kadınlar tenisinin eski 1 numarası, sezonluk takvimine yeni bir turnuva daha ekledi.Buna göre Rus raket, daha önceadıyla bilinen ve'da düzenlenen ancak bu yıldan itibaren seviyesi düşürülerek'ye taşınanturnuvasında yer alacak.'nda Premier seviyeden Uluslararası seviyeye düşen turnuvanın resmi Twitter hesabı haberi "" mesajıyla paylaştı.Yıldız tenisçi,k'tan beri uzak olduğu kortlara Stuttgart'takiturnuvasıyla dönecek.