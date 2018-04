Karşıyaka yalnız kaldı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Şampiyon olduğu yıllarda yüzbinleri sokaklara döken, yıllar boyunca İzmir'de maçlarına en çok taraftar çeken kulüp olan Karşıyaka'da sezon boyunca oynanan 16 iç saha maçında toplam 25 bin 897 taraftarı desteklerken belediye başkanları, milletvekilleri ve kentin yöneticileri protokol tribünün önünden bile geçmedi. Silivrispor'la yapılan sezonun ilk iç saha maçını 4350 taraftarı önünde oynayan Karşıyaka, her hafta daha az seyirciye oynadı. Niğde Belediyespor'la yapılan sonraki iç saha maçında takıma 1838 Karşıyakalı destek verdi. Atatürk Stadı'da sezonun ilk yarısındaki Altay derbisine 2958 yeşil-kırmızılı taraftar geldi.Ligde 2 hafta önce oynanan Nazilli mücadelesini 902, takımın küme düşmesinin kesinleştiği son Karagümrük maçını ise 1460 kişi takip etti. Kulüpte ikinci yarının başında göreve gelen başkan Turgay Büyükkarcı, çabalarına rağmen düşmekten kurtulamadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz ama bu bir son değil yeni bir başlangıç olacak. Hiçbir taraftarımız karamsarlığa kapılmasın. Yönetim olarak her şeyin planını yaptık. Şirketleşme konusunda görüşmelerimiz olumlu yönde sürüyor. Tesisleşmede de kısa sürede çok güzel gelişmeler olacak. Taraftarlarımıza söz veriyorum. Karşıyaka olarak çok daha güçlü bir şeklide geri döneceğiz" dedi.Kulübün sosyal medya hesapları, Karagümrük maçında gençlerden Görkem Ali'nin ağlarken çekilen fotoğrafını ise Büyükkarcı'nın, "Böyle gençler yetiştirdiğimiz sürece başarılı olacağız. Çok güçlü geri döneceğiz" mesajıyla paylaştı.Karşıyaka camiasının önemli isimleri, kulübün bu zorlu günleri atlatacak güçte olduğunu söyledi. Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ender kulüplerden olan, armasında ay-yıldız taşıma onurunu bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ten alan yeşil-kırmızılılarda camia, TFF 3'üncü Lig'e düşmekle Karşıyaka sevgisinin azalmayacağını belirtti. İzmir temsilcisinde camianın önde gelenleri şu mesajları verdi:Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, "106 yıllık kulübün bunları yaşaması çok üzücü. Son yıllardaki sıkıntıların sonucu oldu. Camia olarak hepimizin hataları var. Bu saatten sonra acil yapılması gerekenler var. Belki yıllarca düşünüp de yapamadığımız şey futbolun sağlam bir altyapıya kavuşması, öz kaynak düzenini sağlamak. Gerek stat gerek spor salonu konusunda hepimize büyük iş düşüyor. Kendi gelirleriyle ayakta duran bir Karşıyaka yaratmalıyız. Yöneticilerin kalıcı olması lazım. Yönetim bunalımları yaşamadan, kalıcı yönetimlerle kalıcı işler yapmak lazım. Karşıyakalılık ruhuyla devam etmeliyiz."Eski Başkan Hasan Denizkurdu, "Hepimiz çok üzgünüz. Üzülmemek elde değil. Dünyanın her tarafında Karşıyakalılar yaşıyor. Tüm Karşıyakalıların kulübe bağlılıkları var ve bu sevda bitmez. Düşmek dünyanın sonu değil. Birçok branşta faaliyet gösteren bir kulübüz. Basketbol takımımız, başka branşlarımız var. Yüzbinlerce taraftarımız var. Amatöre de düşsek Süper Lig'e de çıksak bu sevda devam eder. Borçları yapanların hesap vermesi lazım. Geçmişimizi iyi teşhis etmedikten sonra gelecekte de sıkıntı yaşarız. Sistemi sorgulamalıyız. Önce teşhisi koyup ardından tedaviyi yapmalıyız."Eski Başkan Özer Kırca: "Küme düşmek bugünün sorunu değil, 10 yılı aşkın bir süredir yaşanan yönetim zaafının son noktası. Şu an yönetimdeki arkadaşlara da 'Yönetim başarısız' diye bir suçlama getiremeyiz. Ligde puan handikabımız vardı. Sportif anlamda son yıllar başarısızlıkla sonuçlandı ama bu Karşıyaka'nın tarihi kimlik ve kişiliğine gölge düşüremez. Elbet 106 yıllık geçmişinde inişler çıkışlar yaşamış bir kulübüz. Bunları yaşamayan kulüp yok. Artık kavgaları bir kenara bırakıp kulübe 4 elle sarılarak sportif anlamda layık olduğu yerlere taşımalıyız.Karşıyaka dimdik ayakta. Fenarbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da küme düşse manevi şahsiyetleri etkilenmez. Biz Kurtuluş Savaşı'nı görmüş bir abideyiz. Yıkılmayız."Eski 2'nci Başkan Nazım Torbaoğlu: "Kulübümüzün geleceğini kurtarma konusunda şirketleşme dışında bir seçeneğimiz gözükmüyor. Folkart bu konuya sıcak bakıyor. Karşıyaka çok büyük bir camiadır, küllerinden doğarak yeniden eski günlerine dönecektir. Şu anda kulüp olarak dibe vurduk ancak artık zıplama zamanımız geldi. Yeni oluşumla 2-3 ay içerisinde çok iyi gelişmeler olacağını biliyor ve inanıyorum."