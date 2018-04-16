"Final anahtarı elimizden alındı"

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Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, Kadınlar EHF Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Craiova’yla berabere kalarak kupaya veda ettiklerini belirterek, "Final kapısını açacak anahtar bizim elimizdeydi, biz onu düşürmedik elimizden alındı." dedi.Hentbol Kadınlar EHF Kupası yarı final ilk maçında sahasında Romanya temsilcisi Craiova’ya 23-22 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynadığı rövanş maçında rakibiyle 18-18 berabere kalarak kupadan elendi.Antrenör Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’yi bu seviyeye çıkartan sporcularına teşekkür etti.Sporcuların terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiğini anlatan Günal, şunları kaydetti:"Onlar elinden geleni yaptı ama sporcu arkadaşlarıma da söyledim bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Final kapısını açacak anahtar bizim elimizdeydi, biz onu düşürmedik elimizden alındı. Craiova, şu ana kadar oynadığımız hiçbir rakipten daha kuvvetli değil ama maalesef maçın son 6 dakikasından itibaren verilen kararlar turun gidişatını etkiledi. Son 3,5 dakikada kale hakeminin 3 farkı yakaladığımız golü verdiğinde tamamen çaprazda ve golü görme şansı olmayan saha hakemi golü iptal etti. Bariz iki golümüz iptal edildi. Bunlar kırılma anlarıydı."Federasyonların da güçlü olması gerektiğini belirten Günal, "Kulübüme, Kastamonu camiasına teşekkür ediyorum. Hedeflerinin yüksek olduğunu gösterdiler. Takdir edilmesi, desteklenmesi gereken bir kulüp." diye konuştu.Hakan Günal, artık Türkiye Kupası ve lige odaklandıklarını da sözlerine ekledi.