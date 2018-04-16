Boston Maratonu koşuldu

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Boston Maratonu’nu erkeklerde Japon Yuki Kawauchi, kadınlarda ise ABD’li Desiree Linden kazandı.ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti ve en büyük şehri olan Boston’da bu yıl 122’nci kez düzenlenen maraton, soğuk hava, sert rüzgar ve yağmur altında koşuldu.Erkeklerde Japon atlet Yuki Kawauchi, 2 saat 15 dakika 58 saniyelik derecesiyle kariyerindeki ilk Boston Maratonu birinciliğini elde etti.Böylece, 31 yaşındaki Kawauchi, Boston Maratonu’nu 1987’den beri kazanan ilk Japon erkek atlet oldu.Kawauchi’nin ardından geçen senenin şampiyonu Kenyalı Geoffrey Kirui 2 saat 18 dakika 23 saniyelik derecesiyle ikinci, Kirui’nin 12 saniye ardından ABD’li Shadrack Biwott ise üçüncü sırayı aldı.Kadınlarda ABD’li Desiree Linden, 2 saat 39 dakika 54 saniyelik derecesiyle maratonu birinci tamamladı.Böylece, 34 yaşındaki Linden, 1985’den beri bu yarışı birinci tamamlayan ilk ABD’li kadın atlet oldu.33 yıl aradan sonra ülkesi adına kadınlarda zaferi elde eden Linden, 2011 yılında Boston Maratonu’nu iki saniye farkla ikinci bitirmişti.Linden’ın ardından 2 saat 44 dakika 4 saniyelik derecesiyle ABD’li Sarah Sellers ikinci, Sellers’ın 16 saniye ardından ise Kanadalı Krista Duchene üçüncü geldi.