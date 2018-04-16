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Bir garip şampiyonluk kutlamaları!

Premier Lig’de şampiyon olan Manchester City, buna hazırlıksız yakalandı. Guardiola golf oynarken, futbolcuların bir çoğu İngiltere dışındaydı. Kutlamaları, evinden kaptan Kompany organize etti. PSG’nin şampiyonluk zaferi sırasında ise Neymar poker oynuyordu

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Bir garip şampiyonluk kutlamaları!
İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City, ezeli rakibi Manchester United’ın sahasında West Bromwich’e 1-0 yenilmesinin ardından bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. 87 puanlı City, 71 puanlı takipçisi United’ı geçerek sezon bitmeden zaferini ilan ederken, ne futbolcuları ne de taraftarları buna hazır değildi! Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror’ın yaptığı haberde, herkes farklı yerlerdeydi. City’nin hocası Pep Guardiola, teknik adamlık kariyerindeki 9. sezonunda 7. lig zaferini ilan ettiği günde arkadaşlarıyla golf oynuyordu. Takımın kalecisi Ederson, eski takımı Benfica’nın, Porto’ya 1-0 yenildiği maçı izliyordu. Oyuncuların çoğunluğunun İngiltere dışında olduğu ifade edildi.

Sadece 172 taraftar

Manchester şehrinde kalan ender isimlerden biri olan kaptan Vincent Kompany, adeta oturduğu yerden kutlama düzenledi. Ailesiyle birlikte şampiyonluğu kutlayan Kompany, takımın diğer oyuncularıyla görüntülü arama üzerinden kutlama yaptı! Takımın stadı Etihad’da sadece 172 City’li futbolsever, zaferi doyasıya yaşadı! Fransa’da ise PSG’nin, Monaco’yu 7- 1 yenip, son 6 sezonundaki 5. şampiyonluğa ulaştığı maçı televizyondan izleyen takımın Brezilyalı sakat yıldızı Neymar, bu sırada internet üzerinden poker oynarken çekilen görüntüsünü, sosyal medya üzerinden paylaştı.
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    1- 4
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