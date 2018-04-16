Aziz Yıldırım’dan derbi çıkarması

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Başkan Aziz Yıldırım, önemli maçlardan önce gelenek haline getirdiği Samandıra ziyaretini bu hafta da gerçekleştirecek.Perşembe günkü Beşiktaş derbisi öncesi takımı ziyaret edecek olan Yıldırım ve yönetici arkadaşları, oyunculara moral verecek. Cezasını tamamlayan Aziz Yıldırım ayrıca uzun bir aradan sonra Kadıköy’deki bir derbi maçında tribündeki yerini alabilecek.