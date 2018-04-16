Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaray mesaisi

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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma koşularıyla başlayan idman, ayak tenisiyle devam etti. Turuncu-yeşilli oyuncular daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.Hafif sakatlığı bulunan Mbilla, Fernandes ve Tzavellas idmana katılmadı, Welinton ve Sackey ise takımdan ayrı koşu yaptı.Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.