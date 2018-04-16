Alanya’da Aslan alarmı

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Yeni Malatya maçında son dakikada beraberliği kurtaran Aytemiz Alanyaspor, sezonun en kritik maçı olarak gördükleri Galatasaray müsabasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Teknik direktör Mesut Bakkal, Malatya’dan döner dönmez hazırladığı idman programını oyuncularına açıklarken, “Artık izin yok. Bu takım ligde kalana kadar hepimiz buradayız” mesajı verdiği ifade edildi.