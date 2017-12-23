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Son Dakika - Vida resmen Beşiktaş'ta

Sezon başından itibaren yılan hikayesine dönen ve Beşiktaş'a imza atıp atmayacağı belli olmayan Hırvet stoper Domagoj Vida Siyah Beyazlı formayı giydi.

23 Aralık 2017, Cumartesi 15:36

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Son Dakika - Vida resmen Beşiktaş'ta
Sezon başından itibaren yılan hikayesine dönen ve Beşiktaş'a imza atıp atmayacağı belli olmayan Hırvet stoper Domagoj Vida Siyah Beyazlı formayı giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ... ORANLAR DÜŞTÜ

Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra Ukrayna ekibine veda eden tecrübeli stoper Vida'nın hangi takıma gideceği merakla bekleniyordu. Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayan ancak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'un da yakın takibinde olan futbolcu kararını siyah beyazlı ekipten yana kullandı.

28 yaşındaki savunmacı, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla son bir kez bir araya geldi. Bu görüşmenin hemen ardından Beşiktaş forması ile ilk pozunu verdi.
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1.84 metre boyunda olan Vida, güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir stoper. Aynı zamanda çabuk ve hava toplarında etkili bir oyuncu. Aynı zamanda duran toplardaki çıkışlarında da kritik goller bulabiliyor.

Domagoj Vida, Dinamo Kiev'de bazı maçlarda sağ bekte de görev almıştı.
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5 YORUM GİRİŞ YAP
  • emremania 23.12.2017 02:40:10
    1

    savunma tandemi müthiş oldu.büyük ihtimalle tosiç satılacak

  • sesorthos 23.12.2017 02:43:08
    2

    Iyy ne kadar çirkin

  • esquiry 23.12.2017 02:55:05
    3

    3 defansmı oynasak adrianoyu orta sahaya cekıp :D

  • ccartalissma 23.12.2017 03:52:32
    4

    Transferi yılan hikayesine siz döndürdünüz gün aşırı vida haberi yaptınız, vidanın geleceği de belliydi. Bırakın siz haberciliği

  • Enheduanna 23.12.2017 12:25:37
    5

    Kale gibi savunma! Yıllardır özlemini çekiyorduk . Nihayet

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