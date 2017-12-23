Rafa Silva’da tek formül

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria ile yıldızı barışmayan Rafa Silva Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki kanat oyuncuyu, sadece kiralama teklifinin kabul edilmesi halinde Beşiktaş alacak.Kartal, devre arasında yüksek bonservis ödemek istemiyor.