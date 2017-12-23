ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1





Maçtan dakikalar şöyle;

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SİVAS DENEDİ SONUNDA BULDU!

Maçtan Notlar

Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Sivasspor’da tek değişiklik

Taha Akgül koreografisi

Maça büyük ilgi

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Ligde ilk yarının son maçundakonuk olan Beşiktaş, sahadan beklemediği bir skorla ayrıldı. Maçın başında yediği şok golün ardındangolüyle soyunma odasına 1-1'le gidendaikinci yarı başlarken yaptığı Negredo-Cenk Tosun değişikliği çok tartışıldı. Sivasspor, karşılaşmanın son anlarına kadar sayısız gol fırsatından yararlanamayan Beşiktaş'a cezayı 82. dakikada kesti. Beşiktaş'ın 15 köşe vuruşunda üretemediği pozisyonu 82. dakikada kullandığı ikinci kornerinde bulan Yiğidolar, Cyriac'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak ligin ilk devresini galibiyetle kapadı.Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u sahasında 5-1'le geçerek moral bulan ve zirve takibinin devam ettiren, deplasmanda ligin güçlü rakiplerindenkarşılaşacak. Maç FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.4. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına Quaresma geçti. Portekizli'nin uzak direğe yaptığı ortaya Pepe kafa vurdu ve topu filelerle buluşturdu ancak pozişsyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.5. dakikada gelişen Sivasspor atağında Kone'nin şutusekti Rybalka'nın önünde kaldı.düzgün vuruşu fielerle buluştu ve Sivasspor henüz maçın başında 1-0 öne geçti.10. dakikada Beşiktaş korner kazandı. Quaresma'nın ortasında Negredo'nun vuruşunu çizgidençıkardı, dönen topavurdu yine Ziya çıkardı ve Siyah-Beyazlılar mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.Beşiktaş, Sivasspor'un attığı golen sonra rakip takım kalesinde büyük baskı kurdu. Sağlı-sollu ataklarla Sivasspor kalesini bunaltan Beşiktaş, pozsiyonlara girse de golle henüz buluşamadı.24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca uzun pasta Sivasspor ceza sahasına girdi. Talisca rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İspanyol golcü Alvaro Negredo, topu filelere gönderdi!36. dakikada Sağ kanattan beşiktaş ceza sahasına girenyerden ortasındamüsait pozisyonda vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.39'da Talisca rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Talisca'nın şutunu kaleci Tolgahan harika kurtardı. 44'teşık ortasında iki kişinin arasından yükselen Negredo'nun kafa vuruşunu Tolgahan kornere çeldi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ta, ikinci yarının başında oyundan çıkarken yerinegirdi.İkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. Rakibine topu vermeden uzun süre atak tazeleyen Siyah-Beyazlılar'da 52. dakikadadefansın arkasına attığı şık pasa Talisca'nın şutunukurtardı.kalesinde pozsiyon bulmaya devam ediyor! 62. dakikadasol kanattan getirdiği topta ceza sahası içinde bulunan Talisca'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.68. dakikada Atiba oyundan çıktı ve yerine Oğuzhan girdi. 79'da da Quaresma oyundan çıkarken yerine Lens girdi.Kontralarda Beşiktaş kalesinde tehlikeli ataklar üreten Sivasspor, 82'de korner kazandı. Köşe vuruşunda Cyriac'ın kafa vuruşunu önce Fabri çeldi, dönen topu yine Cyriac tamamladı ve Sivasspor 2-1 öne geçti!Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Rybalka, N'Dinga, Bifouma, Hakan, Emre, Kone.Alvarez, Dyakov, Mert Hakan, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Galip, Muhammed, Gohi BiFabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.Tolga, Caner, Mitrovic, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Orkan, Mustafa, CenkSüper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11’i ile sahada yer aldı.Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadelede Güneş, Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo 11’ini sahaya sürdü.Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun ve Caner Erkin, yedek kulübesinde yer aldı.Beşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor.Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti. Aybaba, Rybalka’ya ilk 11’de şans verirken, Mert Hakan Yandaş’ı yedek soyundurdu.Sivasspor’un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’ün koreografisi yapıldı.Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı.Mücadeleyi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlikte izledi.