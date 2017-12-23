Maria Sharapova'dan ITF'e eleştiri

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Mart 2016'da doping testinin pozitif çıktığını açıklayan ve daha sonrasındatenisten men edilen, İspanyolgazetesine özel açıklamalarda bulundu.Kariyerindeşampiyonluğu bulunan Rus tenisçi, yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçirdiği sürecin kendisine çok şey öğrettiğini söylerken'i de sert şekilde eleştirdi.Teniste uygulamaya konulması planlanan yeni kurallarla ilgili konuşan Sharapova, "" ifadelerini kullandı.Kadınlar tenisinin eski 1 numarası,'nda yer almayı çok arzuladığını da sözlerine ekledi.