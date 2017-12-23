İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2

Bir türlü istediği sonuçları alamayan Elazığspor, İstanbul deplasmanında patladı. Gakgoşlar, İstanbulspor’u 2-1 yenerek devreye moralli girdi. Bordo-Beyazlılar, Mertan Caner ve Tatos’un golleriyle 23 puana ulaşırken Play-Off yolundaki rakibi İstanbul’la puanını eşitlemiş oldu. Yalçın Koşukavak’ın çalıştırdığı İstanbul’un tek golünü ise Ali Dere kaydetti.Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan ÜrünOkan 5, Mehmet Zeki 5, (Dk.54 Kojic 5), Yalçın 5, Wellington 5, Oğuzhan 5, (Dk.36 Muhsin 4), Onur Ergün 5, Onur Kolay 5, Kubilay 6, Cajic 6, Zafer 5, (Dk.64 Ali Dere 6), İbrahim Yılmaz 5Soner 7, Adem 7, Mehmet Yiğit 7, Sezgin 7, (Dk.39 Ali Fırat 7), Emre Öztürk 7, Bjarnason 7, Kadir 7, Tom 7, (Dk.83 Ahmet Aras ?), Tatos 7, Onur Güney 7, Mertan Caner 8, (Dk.76 Serkan ?)Mertan Caner (Dk.7), Tatos (Dk.48) (Elazığ), Ali Dere (Dk.74) (İstanbulspor)Zafer Şensoy, Yalçın Kılınç (İstanbul), Tom, Tatos, Emre Öztürk (Elazığspor)