Fabri: İlk golde hatam vardı

maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;Acı verici bir mağlubiyet. Tatilden önceki son maçta kazanarak üst tarafı daha da sıkıştırmak istiyorduk. İlk golde hatam vardı, topu elimden kaçırdım. Forvetlerinin önünde kalması da şanstı. Pozisyonlarımızı da değerlendiremedik onlar ise bulduklarını attı.