Zinedine Zidane'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

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ile'yı'da karşı karşıya getirecek olanyarın oynanacak.Maçın başlamasına saatler kala en çok merak edilen konu takımıyla zafere ulaştığı'nın finalinde sakatlanan'nun dev maçta oynayıp oynamayacağıydı.Bugün öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Real Madrid teknik direktörü, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.Fransız teknik adam, Ronaldo'nun fiziksel anlamda %100 hazır olduğunu söyleyerek Barça'ya karşı sahadaki yerini alacağını belirtti.