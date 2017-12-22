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Son dakika: Hakan Balta-De Jong dönüyor

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla birlikte kadroda da revizyona gidiliyor. Aslan'ın hocası imza töreninde takıma dönecek iki ismi açıkladı.

22 Aralık 2017, Cuma 17:35

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Son dakika: Hakan Balta-De Jong dönüyor
Galatasaray'daki 4. Fatih Terim dönemi çok hızlı başladı. Efsane hocanın dün akşam geç saatlerde kulübe resmen geri dönmesinin ardından baş döndüren bir trafik yaşanmaya başladı.

Fatih Terim, başkan Dursun Özbek ile düzenlediği basın toplantısında da kadroda yapacağı iyileştirmelerle ilgili bilgi verdi. Sol beklerinin olmadığını ara transfer dönemine kadar idare edeceklerini söyleyen Terim, kadroya dönecek iki oyuncuyu da açıkladı.

"Hakan Balta olsa o bu maçta sol bek oynardı ama kadroya ismi yazılmamış. Artık ikinci yarı" diyen Terim, yabancılardan ise Nigel de Jong'u işaret etti.

Fatih Terim, "De Jong'u da çağırdık. O da takıma katılacak" diyerek Hollandalı yıldızı ikinci yarıda da kullanacağı açıkladı.

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3 YORUM GİRİŞ YAP
  • turko33 22.12.2017 16:37:26
    1

    Tamer Tuna yi abartsaydınız size yakışırdı kaçıncı kovulusin kaçıncı geri donusun

  • tiftik 22.12.2017 16:55:23
    2

    Adamsın adam. Hakan balta bek de oynar stoperde.En azından serdar aziz ve ahmet çalıkdan bin kat iyidir

  • sesorthos 22.12.2017 17:04:15
    3

    Yeni hali güzel olmuş uygulamamızın

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  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
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