Son dakika: Hakan Balta-De Jong dönüyor

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FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI...

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Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay

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Fatih Terim neşteri vuracak!

'daki 4.dönemi çok hızlı başladı. Efsane hocanın dün akşam geç saatlerde kulübe resmen geri dönmesinin ardından baş döndüren bir trafik yaşanmaya başladı., başkanile düzenlediği basın toplantısında da kadroda yapacağı iyileştirmelerle ilgili bilgi verdi. Sol beklerinin olmadığını ara transfer dönemine kadar idare edeceklerini söyleyen Terim, kadroya dönecek iki oyuncuyu da açıkladı.olsa o bu maçta sol bek oynardı ama kadroya ismi yazılmamış. Artık ikinci yarı" diyen Terim, yabancılardan ise'u işaret etti.Fatih Terim, "De Jong'u da çağırdık. O da takıma katılacak" diyerek Hollandalı yıldızı ikinci yarıda da kullanacağı açıkladı.