Son dakika: Hakan Balta-De Jong dönüyor

İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2
- MENÜ
- MENÜ
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22 Aralık 2017, Cuma 16:28 22 Aralık 2017, Cuma 17:35
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ÖNE ÇIKANLAR
17. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|33
|2
|Medipol Başakşehir
|16
|33
|3
|Galatasaray
|16
|32
|4
|Beşiktaş
|17
|30
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|16
|30
|6
|Göztepe
|16
|30
|7
|Trabzonspor
|16
|28
|8
|Demir Grup Sivasspor
|17
|26
|9
|Bursaspor
|17
|25
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|19
|11
|Kasımpaşa
|16
|19
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|16
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|18
|14
|Antalyaspor
|17
|17
|15
|Atiker Konyaspor
|17
|15
|16
|Osmanlıspor FK
|16
|14
|17
|Gençlerbirliği
|17
|14
|18
|Kardemir Karabükspor
|16
|8
Tamer Tuna yi abartsaydınız size yakışırdı kaçıncı kovulusin kaçıncı geri donusun
Adamsın adam. Hakan balta bek de oynar stoperde.En azından serdar aziz ve ahmet çalıkdan bin kat iyidir
Yeni hali güzel olmuş uygulamamızın