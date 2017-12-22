Nihat Kahveci'den Fatih Terim'e gönderme

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Şenol Güneş'ten Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Deneyimli teknik adam, Sarı-Kırmızılılarla 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.Fatih Terim, Galatasaray'la anlaştığını dün sosyal medya hesabı Twitter'dan "Nerede kalmıştık... @GalatasaraySK" sözleriyle duyurmuştu.Eski futbolcu Nihat Kahveci de bu tweete atıfta bulunarak, "Nerede kalmıştık... Son iki sezon şampiyonluğu" diye tweet attı. Nihat Kahveci'nin bu tweeti sosyal medyada olay oldu.