Mkhitaryan’a izin çıktı

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El Clasico'ya damga vuran efsaneler...

Premier Lig ekibi’ta fazla forma şansı bulamaması sebebiyle ayrılmak istediğini yönetime ileten’a kulübünden gidiş izni çıktı.Konuyla ilgili olarak İngiliz basınına açıklamalarda bulunan ManU’nun Portekizli menaceri Jose Mourinho, “Elimde çok yetenekli futbolculardan oluşan bir kadro var. Hepsini en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ancak mutlu olmayanlar için de yapacak bir şeyimiz yok. Eğer ayrılmak isteyen olursa bunu konuşuruz, izin veririz” diyerek Ermenistanlı futbolcunun gidişine yeşil ışık yaktı. Bu gelişmenin ardından yıldız oyuncunun menacerinin teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.Orta sahanın merkezine ek olarak sol ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyme özelliği bulunan Henrikh Mkhitaryan’la ilgilenen Beşiktaş’ın, bu futbolcu konusunda 2 kulüple yarıştığı kaydedildi. Alman basınında çıkan iddialara göre 28 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Borussia Dortmund ve İtalya Serie A devi İnter’in radarında olduğu kaydedildi.