Marlos’tan kötü haber

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında gösterilen Marlos Bonfim’e kulübü Shakhtar Donetsk’ten izin çıkmadı.Ukrayna temsilcisinin yönetiminin, teknik direktör Paulo Fonseca’yla yaptığı görüşmenin ardından Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasına karar verdiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında Kartal için Marlos defteri şimdilik kapandı.