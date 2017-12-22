Mario Gomez geri döndü! Resmen açıklandı

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Demba Ba "FEDA" dedi





2015-2016 sezonunda forma giyen Mario Gomez'in yeni takımı belli oldu.32 yaşındaki oyuncu Wolfsburg'dan ayrıldı veyolunu tuttu.ile Stuttgart'ın bu transfer için 3 milyon euroya anlaştı.2001'de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005'te A Takıma çıkan, 2009'da ise 30 milyon euro bedelle2015-16 sezonundaforması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.