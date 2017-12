Juraj Kucka: Ligde ilk 4 içerisinde yer almak istiyoruz

Kucka, bordo mavili kulübün dergisinde yer alan röportajında, Trabzon’a gelişini, lig ve kupadaki hedeflerini, kariyeriyle ilgili düşüncelerini anlattı. Mücadele eden bir oyuncu olduğunu kaydeden Kucka, “Hiçbir zaman herkesi çalımlayan bir oyuncu olmadım. Ben koşarım, savaşırım, takımım için mücadele ederim. Trabzonspor benim bildiğim bir kulüptü. Hem televizyon hem de çeşitli basın yayın organlarında Türkiye’de Trabzonspor’un ne kadar büyük bir kulüp olduğundan haberim vardı. Teklif sonrası başkanımızla üç dört kez görüştük. Daha sonra kendisi tatilde olduğum dönemde Slovakya’ya geldi. Bu ziyaret beni çok etkiledi. Buraya gelişimin kariyerime çok önemli katkılar yapacağını biliyordum. Çünkü çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir kulüpte forma giydiğimi biliyorum. Trabzonspor’da yeni ve güzel hedeflerim var. Ayrıca buraya gelmemde tutkulu taraftarların da etkisi vardı. Başka takımlardan da teklif aldım. Ancak başkanımızın gelip ülkemde benimle görüşmesinden çok etkiledim. Bu ziyaret kulübün bana olan ilgisini ve saygısını gösterdi. Bu ilgi sonrası seçimim kolaylaştı. Buraya gelirken eski Trabzonsporlu Vittek ve Sapara ile görüştüm. Ayrıca Durica ve Bero ile de konuştum. Hepsinden çok olumlu sözler duydum” dedi.Lig ve kupadaki hedeflerini anlatan Kucka, “Hem lig hem de kupada mücadele devam ediyor. Biz Avrupa kupalarında yer almayı hak eden bir takımız. Bunun için ligde ilk dört sıra içinde yer almak istiyoruz. Kupa da bunun için önemli bir yol. Sonuç olarak hedefimiz ligde ilk dört içinde yer almak, kupada ise şampiyonluk” ifadelerini kullandı.Genç oyuncular Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’yı da değerlendiren Kucka, “Çok yetenekliler ve çok büyük oyuncu olma fırsatları var. Önlerinde iyi bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Biz de onlara deneyimli ağabeyleri olarak yardım etmek durumdayız. Büyük yetenekleri sonrası önemli olan; doğru yolda yürüyüp doğru bir şekilde gelişmeleri. Yusuf ve Abdulkadir dışında antrenmanlarımıza katılan diğer gençlerin de yetenekli olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.Göztepe maçında attığı gol sonrası kendisini çok iyi hissettiğini anlatan Slovak futbolcu, şunları söyledi:“Açıkçası pozisyonum gereği çok fazla gol atan bir oyuncu değilim. Dolayısıyla attığım her gol benim için inanılmaz değerli oluyor. Göztepe maçında attığım gol sonrası da kendimi çok iyi hissetmiştim. Ancak en önemlisi takıma katkı sağlamak ve kazanmasında rol oynamak.”Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlatan Kucka, Trabzonspor taraftarının inanılmaz olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:“Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte böyle bir şey görmedim. Her zaman yanımızda olduklarını bize hissettiriyorlar. Özellikle İstanbul takımlarına karşı oynarken muhteşem bir atmosfer oluyor. Bu atmosferin içinde oynayabilmek bizim için önemli. Bu durumda rakibin de çok fazla şansı kalmıyor.”Türk futbolunun genel durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları söyledi:“Uzun yıllar İtalya’da forma giydim. Sizin de bildiğiniz üzere orada taktik organizasyonlar ön plandadır. Genelde bunun üzerine çalışılır. Türkiye daha zor aslında, daha sert. Her takım ve her oyuncu mücadele ediyor.”Her gün spor salonunda ekstra çalışmalar yaptığını belirten Kucka, şöyle devam etti:“Antrenmanlarda yüzde yüz performans vermeye çalışıyorum. Egzersizlere büyük önem veriyorum. Bunlardan daha önemlisi ne yediğiniz ve nasıl dinlendiğinizdir. Bu seviyelere gelen bir oyuncu kendi vücudunu herkesten iyi tanır ve neyin ona zarar vereceğini, neyin yarar sağlayacağını bilir. Ortak nokta iyi çalışmak, iyi dinlenmek ve sağlıklı beslenmek.”Milan’da taraftarlar tarafından kendisine traktör ve tank lakaplarını uygun gördüklerini söyleyen Kucka, şöyle devam etti:“Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum. Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum. Bunun dışında yine 'Traktör' ile benzer bir ifade 'Tank' da kullanıyorlar."Vatandaşları Durica, Hubocan ve Bero'nunda burada olmasının işini rahatlattığını dile getiren deneyimli orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:"Onların burada oluşu benim işimi çok rahatlatıyor. Uzun yıllardır tanıdığım, çok yakın arkadaşlarım. Durica ve Bero benden önce geldiği için burayı iyi tanıyorlar. Sizi tanıyan, işleyişi bilen, size yardıma hazır insanların olması çok önemli.Gelecekle ilgili kariyer planlarından da bahseden Kucka, bu konuda şunları söyledi:"En az altı yıl daha profesyonel olarak futbol oynamayı planlıyorum; ama geleceği tam olarak bilemezsiniz. Bu nedenle anı yaşamaya özen gösteriyorum. Gerisini yaşayıp göreceğim."Vücudundaki dövmeleri sevdiğini belirten Kucka, Trabzon dövmesi de yaptırmayı düşündüğünü kaydetti. Karadeniz mutfağını ise çok beğendiğini söyleyen Kucka, Trabzon’ın doğduğu yer olan Bojnice’ye oranla çok büyük bir şehir olduğunu, burada mutlu olduğunu ifade ederek açıklamalarını noktaladı.