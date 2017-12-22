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Ahmet Örken, ICA'yla olan sözleşmesini feshetti

Türkiye'nin ilk profesyonel seviyedeki bisikletçisi olmaya hazırlanan Ahmet Örken'in hayalleri suya düştü. Eylül ayında Israel Cycling Academy'ye transfer olan 25 yaşındaki sporcu, son dönemde patlak veren Kudüs krizi nedeniyle takımından ayrılma kararı aldı. Ahmet'in kariyerine, Sakarya - Salcano ekibinde devam edeceği öğrenildi.

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Ahmet Örken, ICA'yla olan sözleşmesini feshetti
Milli bisikletçi Ahmet Örken, Eylül ayında imza attığı Israel Cycling Academy takımıyla olan bağlarını dün itibariyle resmen kopardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki bisikletçinin son dönemlerde gündeme gelen Kudüs meselesi nedeniyle baskı altında olduğu ve bu kararı aldığı belirtildi.

Ahmet Örken'in bu kararı, sosyal medyada da geniş yer buldu. Bir kesim, milli bisikletçinin tercihini desteklerken, bir başka kesim ise sporcunun daha profesyonel hareket etmesi gerektiği görüşünü savundu.

Konuyla ilgili FANATİK'e sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Örken, "Son dönemde yaşanan olaylardan başta annem olmak üzere tüm ailem çok endişelendi. Ben bütün hayat mücadelemi, anneme mutlu bir hayat sağlayabilmek adına gerçekleştiriyorum. O mutlu olmadığı takdirde benim de başarılı olmam mümkün değil. Yıllarca hayalini kurarak uyuduğum ve bunun için çalıştığım yoldan ayrılmak hiç kolay bir karar değildi." diyerek duygularını ifade etti.

2 haftadır takımdan uzaktı

Geçtiğimiz ay takımın sezon başı kamplarında yer alan Ahmet Örken, 8 Aralık'ta çalışmaları noktalayarak Türkiye'ye dönmüştü. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarındaki ICA'ya ilişkin tüm paylaşımlarını kaldıran genç sporcunun, kulübünden ayrılacağına dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı. ICA, dün yaptığı açıklamada, Ahmet'in takımdan ayrılmak istediğini, kulüp yetkilerinin bu olay üzerine apar topar Türkiye'ye giderek sporcunun kararını değiştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti. İsrail ekibi, Ahmet'e kapılarının halen açık olduğunun da altını çizdi.

Türkiye'nin ilk profesyonel bisikletçisi olacaktı

Ahmet Örken'in Israel Cycling Academy'yle anlaşması, Türkiye bisiklet tarihi açısından da çok büyük bir olaydı. Kariyerinde pek çok önemli başarı bulunan genç sporcu, ülkenin ilk profesyonel seviyedeki bisikletçisi olacaktı. Ayrıca Ahmet'in, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Giro d'Italia (İtalya Bisiklet Turu) 2018'de de ülkemizi temsil etme ihtimali bulunuyordu.

Yeni durak Sakarya - Salcano

Şu an boşta bulunan Ahmet'in kariyerine nerede devam edeceği de belli oldu. Milli bisikletçinin, eski kulübü Torku'ya dönmeyeceği, yeni sezonda Sakarya - Salcano takımının başarısı için mücadele edeceği öğrenildi. 25 yaşındaki sporcu için, Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Ahmet Batuhan Özdemir




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