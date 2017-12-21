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Milli Takımın kötü performansı FIFA sıralamasına yansıdı

2017 yılı A Milli Takımımız için kabus gibiydi. Elbette bu kötü performans, FIFA sıralamasına da yansıdı. Ay-Yıldızlılar, bu seneyi 42. bitirdi ve son 19 yılın en kötü ikinci yıl sonu sıralamasını elde etti.

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Milli Takımın kötü performansı FIFA sıralamasına yansıdı
A Milli Takımımız için 2017 yılı ne yazık ki çok iyi geçmedi. Bu yıl yoluna Fatih Terim’le başlayan Ay-Yıldızlılar, daha sonra Mircea Lucescu ile devam ettiği yolculuğunda 2018 Dünya Kupası’na gitme şansını elde edemedi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yer alan Ay- Yıldızlılar, sırasıyla İzlanda, Hırvatistan ve Ukrayna’nın ardından dördüncü oldu. Elbette ortaya çıkan bu kötü tablo, FIFA Dünya Sıralaması’ndaki yerimizi de direkt etkiledi. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen milliler, son dönemdeki kötü performansı sonrası Ekim ayında 33. olduğu sıralamanın Kasım ayında bir anda 735 puanla 42.’liğe kadar geriledi. Şu an içinde bulunduğumuz Aralık ayında da milli maçlar oynanmadığı için doğal olarak Türkiye, 2017 yılının bitmesine sayılı günler kala bu seneyi resmen 42. olarak tamamladı.

Zirvede Almanya var

Son 19 yıla baktığımızda Ay-Yıldızlılar, en kötü ikinci yıl sonu sıralamasına ulaştı! Daha önce Türkiye, 2004 yılını 49. olarak bitirmişti. 2017 yılının zirvesinde ise son Dünya Kupası’nın sahibi Almanya yer aldı. 1602 puanlı Panzerler’in ardından Brezilya 1483 puanla ikinci ve son Avrupa Şampiyonu Portekiz de 1358 puanla bu yılı üçüncü olarak noktaladı.

TÜRKİYE TAM BİR CENNET!

Türkiye, futbolcular için geçerli vergi oranlarında Avrupa’da yüzde 15’le üçüncü sırada. Yani bu açıdan tam bir cennet olan ülkemizde 1 milyon Euro kazanan bir oyuncu 150 bin Euro, İspanya’da aynı parayı alan bir futbolcu 435 bin Euro ödüyor. Birçok yıldız oyuncu, kulüplerimizin ödedikleri maaşın yanı sıra verginin düşük olması sebebiyle de Türkiye’yi bir cennet gibi görüyor. Avrupa’da futbolcu ücretleri için geçerli olan vergi oranlarına baktığımızda da, bu durum çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye, en düşük vergi açısından yüzde 15’le Avrupa’da üçüncü sırada! Zirvede Bulgaristan yüzde 10’la bir numarada yer alırken, Türkiye’nin önünde yüzde 13’le Rusya yer alıyor. İspanya yüzde 43.5’le 10.’luk koltuğunda otururken, bu ülkenin ardından sırasıyla yüzde 45’le İngiltere, yüzde 47.2’yle İtalya, 47.5’le Almanya geliyor. Fransa ise 50.2’yle 17. sırada yer alıyor. Örnek verecek olursak; Beşiktaş’tan yıllık 5 milyon Euro alan Pepe’nin ödeyeceği vergi, 750 bin Euro. Oysa Pepe, bu parayı İspanya’da eski kulübü Real Madrid’de alsaydı, 2 milyon 175 bin Euro verecekti.

Arada büyük fark var

Fenerbahçe’den senelik 4.9 milyon Euro kazanan Robin van Persie’nin vergiye cebinden 735 bin Euro çıkıyor. Van Persie, İngiltere’de hala Manchester United forması giyiyor olsaydı, 2 milyon 205 bin Euro ödeyecekti. Ya da Galatasaray’dan 3.8 milyon Euro yıllık alan Sofiane Feghouli’nin ülkemizde ödeyeceği vergi sadece 570 bin Euro. Ancak Feghouli, Ada’da West Ham United’da oynamaya devam etseydi, 1 milyon 710 bin Euro’yu vergi olarak İngiltere’ye verecekti. (Not: 1 Euro=4.5 TL)




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

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      -  
    Akhisar Bld.
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O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
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