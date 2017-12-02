Tolgahan İmal'ın Kocaeli at yarış tahminleri

YenilTakibimdeki LORD OF DARKNESS uzayan mesafede farkını gösterir!

2 Aralık Cumartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Bu koşuyla birlikte ilk kez piste çıkacak taylarımıza sağlıklı ve başarılı bir yarış hayatı dileyerek günün yorumlarına geçiyorum. İlk jenerasyon temsilcileri oldukça yüksek yüzdeyle kazanan Agresivo’nun tayı BALCK ZEMME, Tatlıses Ailesi tarafından satın alındı ve bu koşuya iyi hazırlandı. Birincilikle başlayabilir. Kum pistte etkili koşan temsilcileri bulunan Endurance’nin tayı SALTBAE ikinci sırada şans verdiğim isimdir. Kaneko temsilcisi HALENAY, süratli pedigrisiyle MARTEN, kum piste yatkın görünen ŞİMŞEK BEY, idman pistinde hazır görünen CHLOE ve etkili jokeyiyle COLIMA ise bir sonraki adımda düşünülmelidir.Güzel eşkaliyle sahanın beğendiğim atlarından birisi olan ASLANPARÇASI, uygun rakipleri arasında favorimdir. Gördüğü yarışlar sonrası açıklarını gideren OĞLUM BARAN, etkili formu ve uygun sıkletiyle BABAİLHAMİ, süratli stilini inatçı karakteriyle birleştirerek sonuç alabilen VELİAHTIM, yeterli formuyla SULTANBATUR, önde istediği tempoyu kurması halinde farklı koşacağını düşündüğüm KORİK, son yarışında buranın bir nevi galobunu yapan KILÇIK ve sürpriz çıkışları ile dikkat çeken EDEBEY sırasıyla önereceğim diğer isimlerdir.114 handikap puanı ile rakiplerinden farklı görünen FRENKLİ RÜZGARI, etkili kum pist performansı ile ön plana çıkmakta. İstikrarlı bir sezon geçiren formda isim WINCHESTER en ciddi rakibi konumunda. Son yarışında pek zorlanmayan PARLAN, kalitesini sahaya yansıtınca neler yapabildiğini son yarışında kanıtlayan CAPTAIN PITT, starttan sağlıklı çıktığında rakip tanımayan AMBERİM ve Ankara’dan iyi durumda gelen GOLDEN PUNCH ise imkanlar elverdiği takdirde değerlendirmeye alınmalıdır.Sahaya ilk geldiği günlerden itibaren ahırlar bölgesinden yakından gözlemleme şansı bulduğum taylardan birisi olan LORD OF DARKNESS, oldukça eşkalli bir tay. Bu sebeple form tutması ve kendisini göstermesi için birkaç yarışa ihtiyacı vardı. Artık bu yarışları gördü ve hazır durumda. Kocaeli’deki son startında ben de hipodromdaydım ve safkanın ilk metrelerde dar pistte ve keskin virajlarda kendisini bir türlü yarışa veremediğini gözlemledim. Düzlüğe çıkılırken etkili ataklar sergilese de kendi halinde bir beşincilikten öteye gidemedi. Bu kez mesafenin uzaması ve safkanın da piste uyum sağlaması sebebiyle kazanacağı ve daha üst gruplara göz kırpacağı kanaatindeyim. Günün cazip bankosu olarak da okurlarımıza öneriyorum.Göz Koruyucu takmaya başlayınca kendisini yarışa veremeye de başlayan HAVAS, gücünü yansıtması halinde bu rakiplerini geride bırakabilir. Son yarışını beğendiğim YARALIKURT ilk ciddi rakibidir. BAŞ AĞA, BİRÜMİT, HOPABEYİ ve GEZGİNCİ ise ihmal edilmemesi gereken diğer isimlerdir. Sürpriz arayan okurlarımız “Hepsi” seçeneği üzerinde durabilirler.İstanbul çim pistindeki tek startında liderliği alıp, stili rakibi ile düzlüğe kadar birlikte geldikten sonra, nefes yönünden zorlanan ve jokeyi tarafından kendi halinde potoya getirilen DÖVER, akabinde uzun gerçekleştirdiği uzun işlerinde göz doldurdu. Harşka eşkali ile dikkat çeken safkan çıktığı gibi kazanabilir. Günün alternatif bankosu olarak düşünülebilir. Genel puanlamada bu kadar gerilerde kalmasına anlam veremediğim AKMANAĞA ise orijin bakımından yatkın olduğu kaba kumda bana göre tek rakibi olacaktır. Geniş kuponlara ilave edilebilir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…