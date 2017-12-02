Malaga-Levante maç sonucu: 0-0

ile’nın 14.haftasında kozlarını paylaştı. La Rosaleda Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.Galatasaray’dan Malaga’ya transfer olan ve İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyen kaleci Cenk Gönen bu maçta da yer almadı.Öte yandan Levante’de ise milli futbolcukarşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 57.dakikada oyundan çıkarak yerini Nano Mesa’ya bıraktı. Bu sonucun ardından Levante 16 puana ulaşırken, Malaga ise 8 puana yükseldi.