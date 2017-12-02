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İbrahim Üzülmez: Mutluyum ama düzeltmemiz gereken çok yönler var

TFF 1. Lig’in 14. haftasında sahasında Denizlispor’u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Sonuç olarak mutluyum ama düzeltmemiz gereken çok yönler var." dedi.

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İbrahim Üzülmez: Mutluyum ama düzeltmemiz gereken çok yönler var
Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiç beklemedikleri zorlukta bir müsabaka olduğunu belirtti.

Karşılaşmayı kendilerinin zorlaştırdığını ifade eden Üzülmez, "İstediğimiz skoru yakalamamıza rağmen oyunu zora soktuk. Maç 3-0 olunca ’nasıl olsa kazandık’ havasına girdik. Karşılaşma 3-2’ye geldi ve bizi çok zorladı. Sonuç olarak mutluyum ama düzeltmemiz gereken çok yönler var." diye konuştu.

Özellikle ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini vurgulayan Üzülmez, "İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonlarda dikkatli olsak fark olabilirdi. Denizlispor, bugünkü goller gibi bir daha muazzam goller atabilir mi bilmiyorum. Lig uzun maraton. Kendimizi geliştireceğiz. Uzun maratonda bu tür maçlar, inişli çıkışlı grafikler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Denizlispor maçında takımı için önemli 3 oyuncunun cezalı olduğunu hatırlatan Üzülmez, şöyle devam etti:

"Elbette bunun eksikliğini hissettik. Recep Niyaz, Saadane ve Samudio önemli oyuncular. Biraz hücumda topu tutma konusunda sıkıntı yaşadık. Eksik oyuncularımızın burada topu tutma özelliğini aradık. Hedeflerimiz belli. Biz eninde sonunda bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

Kweuke’nin, attığı golden sonra, annesinin hastalığı nedeniyle moral vermek için Gökhan’a doğru koştuğunu belirten Üzülmez, "Kweuke takım ve kent için çok önemli. Bu yarışta ona çok ihtiyacımız var. Bu performansı devam etmeli. ’Bu hafta oynamak için çok kilon var.’ diyerek espri yaptığımızda tişörtünü çıkartarak ’Hocam bak beş kilo verdim.’ dedi. Bugün çok iyiydi. Devre arasına kadar performansını arttırarak katkı vermesi için çaba harcıyoruz." şeklinde konuştu.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maça ilişkin, "Çaykur Rizespor bizi yenmek için zorlanmadı. Biz kendi kendimize yenildik. Gereksiz kartlar gördük. Bu bizi demoralize etti." değerlendirmesini yaptı.

Ligde bulundukları konumda stresli olduklarını dile getiren Erginer, "Sahanın içerisinde takımı eksik bırakmamak gerekiyor. Biz, oyuncular, hepimiz bu stresi kaldırmak için buradayız. Bu maçta takımı bu denli eksik bırakmak doğru değil. Önümüzdeki maçları, görülen kartlar etkiliyor. Zaten kadro sıkıntımız var. Elbette bunların da bir karşılığı olacak." ifadelerini kullandı.

AA




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