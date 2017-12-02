Golden State Warriors rahat kazandı

NBA’e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors’ın, konuk olduğu Orlando Magic’i 21 sayı farkla yendiği maçta Klay Thompson 27 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Stephen Curry de 23 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımını sırtladı.Ev sahibi ekipte Aaron Gordon’un 29 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Evan Fournier’ın 22 sayı, 1 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.Sahasında Indiana Pacers’ı 120-115 yenen Toronto Raptors, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte, DeMar DeRozan 26, Jakob Poettl 18, Serge Ibaka 15 sayıyla öne çıktı.Indiana Pacers’ta Victor Oladipo’nun 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.NBA’e 8 maçla devam edilecek.Orlando Magic-Golden State Warriors: 112-133Washington Wizards-Detroit Pistons: 109-91Toronto Raptors-Indiana Pacers: 120-115Chicago Bulls-Sacramento Kings: 106-107Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 79-95Miami Heat-Charlotte Hornets: 105-100Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 111-107Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-108