  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Golden State Warriors rahat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Orlando Magic’i 133-112 mağlup etti.

  • - A
  • + A
Golden State Warriors rahat kazandı
NBA’e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors’ın, konuk olduğu Orlando Magic’i 21 sayı farkla yendiği maçta Klay Thompson 27 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Stephen Curry de 23 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

Ev sahibi ekipte Aaron Gordon’un 29 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Evan Fournier’ın 22 sayı, 1 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Zorlu maçın galibi Toronto

Sahasında Indiana Pacers’ı 120-115 yenen Toronto Raptors, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte, DeMar DeRozan 26, Jakob Poettl 18, Serge Ibaka 15 sayıyla öne çıktı.
Indiana Pacers’ta Victor Oladipo’nun 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA’e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 112-133
Washington Wizards-Detroit Pistons: 109-91
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 120-115
Chicago Bulls-Sacramento Kings: 106-107
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 79-95
Miami Heat-Charlotte Hornets: 105-100
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 111-107
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-108

AA




0 YORUM GİRİŞ YAP
Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: Tudor'un yerinde olsam...
Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı!
Mehmet Demirkol: Kilit adamlar Quaresma ve Gomis
Fikret Orman'dan flaş sözler: Federasyon geçmiş 30 sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nindi!
Tudor'un derbi karnesi
%60 Aatif %40 Giuliano
Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11'ler
Galatasaray'dan derbi paylaşımı!
Ambrosio'dan itiraf: Ronaldo'yla öpüşürüm, Neymar ile...
Ahmet Çakar derbi skorunu verdi
Derbiye damga vuracak rakamlar
Son dakika transfer haberleri | 2 Aralık Cumartesi
D-Smart
Beşiktaş hücum edecek
2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
    0- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »