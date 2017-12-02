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Fenerbahçe-Çanakkale BLD maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor’u 3-0 yendi.

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Fenerbahçe-Çanakkale BLD maç sonucu: 3-0
Birinci sete iyi başlayan konuk ekip olmasına rağmen Fenerbahçe, Pereira’nın sayılarıyla skoru eşitledi ve teknik molayı 12-6 önde kapattı. Sarı-lacivertli ekip, Dicle’nin blokları ve Eda’nın sayılarıyla seti 25-16 kazandı.

İkinci set karşılıklı elde edilen sayılarla sürdü. Çanakkale Belediyespor, teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen ev sahibi, Jerkov ile skoru 15-15’te eşitledi. Rahimova’nın servis sayısıyla Fenerbahçe, çekişmeli geçen seti 25-21 kazandı.

Üçüncü sete ev sahibi, çok etkili servisler atarak başladı ve bir anda 6-0 öne geçti. Teknik molayı da 12-6 önde kapatan Fenerbahçe seti 25-10 ve maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Fenerbhaçe: Polen Uslupehlivan, Jerkov, Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Dicle Babat (Merve Dalbeler, Rahimova, Çağla Akın, Melis Yılmaz)
Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Elif Uzun, Gözde Dal, Da Silva, Fromm, İpek Soroğlu (Şule Yetimoğlu, Hande Taşçı, Ceren Çınar, Alajbeg, Yasemin Şahin, Ayça İhtiyaroğlu)
Setler: 25-16, 25-21, 25-10
Süre: 70 dakika (23, 27, 20)

AA




1 YORUM GİRİŞ YAP
  • anıl üner 2.12.2017 17:27:07
    1

    tebrikler Fenerbahçem güzel galibiyet için yalnız ikinci yarıda vakıfbankı kendi sahanızda mutlaka yenin.

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