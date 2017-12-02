Fenerbahçe-Çanakkale BLD maç sonucu: 3-0

Birinci sete iyi başlayan konuk ekip olmasına rağmen Fenerbahçe, Pereira’nın sayılarıyla skoru eşitledi ve teknik molayı 12-6 önde kapattı. Sarı-lacivertli ekip, Dicle’nin blokları ve Eda’nın sayılarıyla seti 25-16 kazandı.İkinci set karşılıklı elde edilen sayılarla sürdü. Çanakkale Belediyespor, teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen ev sahibi, Jerkov ile skoru 15-15’te eşitledi. Rahimova’nın servis sayısıyla Fenerbahçe, çekişmeli geçen seti 25-21 kazandı.Üçüncü sete ev sahibi, çok etkili servisler atarak başladı ve bir anda 6-0 öne geçti. Teknik molayı da 12-6 önde kapatan Fenerbahçe seti 25-10 ve maçı 3-0 kazandı.Metro Enerjiİlhami Şenyurt, Seçkin YenerPolen Uslupehlivan, Jerkov, Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Dicle Babat (Merve Dalbeler, Rahimova, Çağla Akın, Melis Yılmaz)Seda Arısoy, Elif Uzun, Gözde Dal, Da Silva, Fromm, İpek Soroğlu (Şule Yetimoğlu, Hande Taşçı, Ceren Çınar, Alajbeg, Yasemin Şahin, Ayça İhtiyaroğlu)25-16, 25-21, 25-1070 dakika (23, 27, 20)AA