Demir İnşaat Büyükçekmece: 72 - Eskişehir Basket: 79

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, deplasmanda’yi 79-72 mağlup etti.Eskişehir Basket ligdeki 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 6. kez yenildi.İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ve skor üretmekte zorlandığı karşılaşmanın 5. dakikası, Demir İnşaat Büyükçekmece’nin 8-4 üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip, Stojanovski ve Simpson’un sayılarıyla ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci periyodunda 15. dakika, 27-27 eşitlikle geçildi. Çekişmeli geçen çeyreğin kalan bölümünde Rowland, Baron ve Doğan Şenli ile sayılar bulan Eskişehir Basket, devre arasına 43-38 üstün gitti.Maçın ikinci yarısına hızlı hücumlarla etkili başlayan konuk ekip, Berkan Candan ve Rowland’ın isabetleriyle 22. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 38-48. Çabuk toparlanan Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker ve Simpson ile farkı eritse de Eskişehir Basket final periyoduna 57-53 önde girdi.Oldukça çekişmeli geçen final periyodunda, etkili oyununu Duncan, Doğan Şenli ve Marshall ile devam ettiren Eskişehir Basket, salondan 79-72 galip ayrıldı.Maçın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece formasıyla 24 sayı kadedenolurken, aynı ekipten20 sayı üretti. Eskişehir Basket’te iseve14,13 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.