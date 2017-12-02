Chelsea, Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'i izlemeye geldi!

'deevinde'e 2-0 mağlup oldu.kulübü'nin scoutlarıkalecisi'i tribünden izledi.Berke Özer maç sonu yaptığı açıklamada "Kaç haftadır çıkışa geçemedik. Berabere kalıyoruz kaybediyoruz son zamanlardaki form durumumuz iyi değil. Herkesin bilmesi gereken bir şey var biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz." dedi.Webo ile maç sonu yaşadığı olaya değinen Berke; "Yabancı sınırı diyoruz ama ben maç sonunda Webo ile forma değiştirdim. İnanamadım her pozisyonda bana baskıya geldi. Rakipte 90 dakika baskıyla oynadı. Bizden daha çok istediler."Kaynak: Ajansspor