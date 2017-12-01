Soldado'dan kötü haber!

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Fenerbahçe'ye 47 milyonluk forma sponsoru!

Janssen'in sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maç öncesinde, bir kötü haber de İspanyol forvet'dan geldi.maçında dizinde zorlanmaya bağlı ağrı oluştuğu için mücadeleyi tamamlayamayan'nun bugün tekrar kontrol amaçlı MR'ı çekildi. MR sonuçları incelenen İspanyol futbolcunun dizindeki ağrılar devam ettiği için sağlık ekibi ve teknik ekip tarafından takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.