Roberta Vinci emekliye ayrılıyor

İtalyan tenisinin son yıllardaki en başarılı kadın tenisçileri arasında yer alan, gelecek sezonki'ta kortlara veda edeceğini duyurdu.Ülkesinde yayım yapan dünyaca ünlü spor gazetesi'a konuşan İtalyan raket, sakatlıklarla geçirdiği 2017 sezonunun ardından emekliliğini önümüzdeki yıla ertelediğini söyledi.Dünya klasmanında 117'nci basamakta bulunan Vinci, 7 numaraya kadar yükseldiği tekler kariyerinde 10şampiyonluğu elde etmişti.2015'ta da tekler finali oynayan 34 yaşındaki tenisçi, bir dönem dünya 1 numarası olduğu çiftler kariyerinde ise tümturnuvalarını kazanma başarısı göstermişti.