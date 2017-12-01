Maicon'dan Beşiktaş'a gözdağı!

Galatasaray
'ın Brezilyalı
savunmacısı Maicon
, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş
'la oynanacak derbi maçıyla ilgili konuştu.
Maicon'un açıklamaları şu şekilde:
-Haftasonu Beşiktaş ile kritik bir karşılaşma var. O mücadele için öncelikle ne söylemek ister? Düşüncesi nedir?
"Tabii derbiler çok önemli. Mutlaka normal oynadığımız maçlar da önemli ama derbilerin önemi ister istemez biraz daha fazla olabiliyor. O yüzden derbi kazanmak, derbiden kazanılacak 3 puan da ligin geri kalanı için takıma ekstra bir motivasyon sağlayabiliyor. Bu yüzden hafta sonu oynayacağımız maçın önemi daha artıyor. Mutlaka güzel bir maç bizi bekliyor. Tek hedef kazanmak."
-Derbinin sonucu ilk yarının liderini belirler mi?
"Biraz önce söylediğim gibi çok çok önemli bir maç. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Tabii ki ligin kaderini belirleyecek bir maç değil. Mutlaka kazanıldığı zaman takıma ekstra motivasyon sağlayacak bir maçtır. Arada belli bir puan farkı var. Kazandığımız zaman bu fark artacak ve mutlaka daha avantajlı olacağız. Ama bu demek değildir ki; ters bir sonuç olduğunda bütün işler tersine dönecek veya veya kazandığımız zaman her şey bitecek diye düşünmemek lazım. Mutlaka bunun öneminin bilincinde çıkacağız o maça. Ama bütün ligin de sonucu olmayacak o maçın sonucu."
"LİDER OLARAK GİDECEĞİZ!"
-Vodafone Park'a Beşiktaş'a karşı 6 puan önde gitmek bir avantaj olarak değerlendirilir mi?
"Bakıldığı zaman lige iyi başlayan bir Galatasaray var. Mutlaka devamında bazı inişler çıkışlar olmuş olabilir ama şu anda bakıldığı zaman liderliği hak eden bir Galatasaray var. O yüzden oraya lider olarak gideceğiz. İyi bir puan farkı var aramızda, mutlaka bir avantaj. Ancak önemli olan bu avantajı kendi lehimize çevirebilmek, bu avantajı en iyi şekilde kullanabilmek. Demin de belirttiğim gibi bu ligin son maçı olmayacak. Lig devam ediyor, ligdeki durumumuzun iyi olduğu aşikar. Bunu düşünerek gidip, bu avantajı kullanmamız gerekiyor. Diğer açıdan her maça finalmiş gibi hazırlanmamız gerekiyor. Her maç son maçmış gibi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu maça da bir final maçıymış gibi çıkacağız. Umarım sonuç bizim lehimize olur."
-Genel olarak derbilerde ev sahiplerinin bir adım önde olduğundan bahsedilir. Tecrübeli bir oyuncu olarak bu konuya katılıyor musun?
"O kadar da fazla katılmıyorum aslında. Biliyorsunuz kendi evimizde bir derbi oynadık ve 0-0 bitti. O yüzden o maça da gideceğiz ve maç eşit şartlarda 0-0 başlayacak. Demin de söylediğim gibi önemli olan o maça en iyi şekilde hazırlanabilmek, en iyi şekilde performansının maksimumunu gösterebilmek. Bu iyi giden süreci gzüel bir galibiyetle devam ettirebilmek. Ama demin de söylediğim gibi akıllı oynamak lazım, dikkatli oynamak lazım. Maç ona göre şekillenecektir."
"FENERBAHÇE DERBİSİ EN ATEŞLİ DERBİMDİ"
-Türkiye'deki derbi atmosferi için neler söylemek istersin?
"Türkiye'deki derbilerin atmosferi gerçekten inanılmaz oluyor. Bugüne kadar oynadığım en ateşli derbi diyebilirim. Tek bir derbi oynadım; ev sahibi olduğumuz Fenerbahçe maçının bana verdiği derbi imajı bu. Umarım cumartesi günü de öyle olur. Ne olursa olsun deplasman takımı olabiliriz, taraftarımız daha az olabilir ama bir futbolcu olarak o gürültüyü, o sesi, o duyguları hissedebilmek çok önemli. Umarım cumartesi gübü o duygularla güzel bir sonuç çıkar."
-Porto forması giydiği dönemde Beşiktaş ile o statta maça çıkmıştı. O atmosfer hakkında neler söylemek ister?
O zaman oynadığımı maçı tabii ki hatırlıyorum. Çok güzel bir ortam, ambians vardı. Ancak Türkiye'de nereye giderseniz gidin ev sahibi takım o ambiansı mutlaka yaratıyor. Türk takımları genel olarak çok ateşli bir taraftara ait. Porto'da Beşiktaş ile oynadığım son maçı yenmiştik. Umarım kazanan taraf yine biz oluruz.
-Derbide Galatasaray'ın en büyük avantajı Maicon'a göre ne olacak?
"Bakıldığı zaman en büyük avantajımız aradaki puan farkı ve lider olmamız. Ama diğer taraftan lider olmanız size daha fazla sorumluluk getiriyor. Daha fazla sorumluluğunuzun bilincinde olmanız gerekiyor. Çünkü önünüzde hiçbir takım yok,devamlı diğer takımlar tarafından takip ediliyorsunuz ve bu da ister istemez lider devam etmek için sizde bir baskı yaratabiliyor. O yüzden çok zor bir maça çıkacağız, önemli bir maça çıkacağız. Rakibimize de çok saygı duyuyoruz. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Sadece Beşiktaş'a karşı değil, kimle oynarsak oynayalım bizim saygımız her zaman aynı seviyede. Bütün rakiplerimize saygımız sonsuz ama biz de neler yapabileceğimizi, potansiyelimizi biliyoruz. O yüzden bunu en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Ama demin de söylediğim gibi en önemli avantajımız lider gitmemiz olacak."
"QUARESMA ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"
-Quaresma ile Porto'da beraber forma giymiştiniz. Onu nasıl bir futbolcu olarak tanımlıyorsun?
"Quaresma tabii ki çok kaliteli ve yetenekli bir futbolcu. Diğer taraftan insan olarak ve karakterini sevdiğim birisi. Kendisiyle beraber oynadığım için şanslı olduğumu düşünüyorum, çünkü Porto'da efsane olan bir oyuncu. Mutlaka cumartesi günü kendi takımının en önemli silahlarından biri olacaktır. Her zaman söylediğim gibi tabii ki çok kaliteli ve iyi bir oyunculara sahip bir takıma karşı oynacağız ama hedefimiz oradan galip gelmek."
-Igor Tudor'un sana bireysel olarak en büyük katkısı ne oldu?
"Igor Tudor'un çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Beni ve takım arkadaşlarımı maça en iyi şekilde hazırladığını inanıyorum. Bu zamana kadar da bizi en iyi şekilde hazırladığını zaten görüyoruz lider olarak, bu da bunun bir göstergesi. Çok iyi bir başlangıç yaptık sezona, tabii iki inişler çıkışlar olabilir ama bakıldığı zaman şu anda Galatasaray lider ve liderliğini devam ettiriyor. Bunda hocamızın çok çok büyük payı var. O yüzden hem benim için hem takım için büyük bir avantaj."
-Geride kalan 13 haftayı değerlendirdiğin zaman takım olarak ve kendi performansın istediğin düzeyde mi?
"Sizin de belirttiğiniz gibi 13 hafta geçti. Mutlaka artılarıyla eksileriyle geçirdik bu maçlara. Hiçbir zaman en iyi yerlere geldim, lider oldum diye bırakmamak gerekeiyor. Her zaman daha iyiye odaklanmak, daha iyiyi hedeflemek gerekiyor. Bizim de yapmamız gereken, düzeltmemiz gereken şeyler var. Mutlaka bazı hatalarımız var ama umarım her geçen hafta, her geçen maç bu hataları düzelterek daha iyiye gideriz. Tabii ki çok iyi başlangıç yaptık ama onu devam ettirmek çok kolay değil. Aynı şekilde, aynı ritimde oynamak kolay değil. Ama bakıldığı zaman bazı inişler çıkışlar olsa da bizim bunu devam ettirdiğimiz gözüküyor. O yüzden şu ana kadar önemli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama hedefimiz sezon sonunda mayısa geldiğimiz zaman şampiyon olup, o kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek. Bunun için de her geçen hafta yaptığımız hataları düzelterek devam etmemiz gerekiyor."
-Süper Lig ve diğer oynadığın ligler arasındaki benzerlik ve farklar nelerdir?
"Şu zamana kadar Portekiz ve Brezilya liglerinde oynadım. Türkiye Ligi'nin de bu liglerden hiçbir farkı yok. Kalite düzeyinin gayet yüksek olduğunu düşünüyorum. Takımlara baktığınızda yapılan çok çok önemli yatırımlar var. Çok önemli oyuncular var ve her geen sene de gördüğüm kadarıyla Türkiye Ligi'nde rekabet seviyesi ve oyuncu kalitesi daha çok artıyor. Umarım ilerleyen yıllarda da bu böyle devam eder ve dünyanın önemli ligleri arasında yer alır Türkiye Ligi."
-Muslera, Fernando ve Mariano gibi isimlerle aynı dili konuşmak sahada ne gibi avantajlar sağlıyor?
"Bakıldığı zaman aslında birbirine çok destek olanbir takımımız var ve dil çok önemli bir problem olmuyor. Zaten baktığınız zaman futbolun dili ortak. İngilizce, Türkçe, Fransız veya İspanyolca da konuşsanız bu hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden inanılmaz bir avantaj diyemem açıkçası. Önemli olan hafta içinde neler yaptığınız ve o maça nasıl hazırlandığınız."
-Son olarak Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarlara bir mesajı var mı?
Onlara vereceğim en önemli mesaj bizlere inansınlar, bizlere güvensinler. Bu zamana kadar inandıkları gibi mutlaka bize cumartesi günü de inansınlar. Çünkü onları sezon sonunda mutlu edebilmek için u takım elinden gelenin en iyisini yapıyor. Umarım en iyisini yapmaya devam edip sezon sonunda taraftarımıza bri şampiyonluk hediye ederiz.