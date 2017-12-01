Gökhan Yalçınkaya'nın Kocaeli at yarış tahminleri

ÖZGENHAN’ın zamanı geldi

1 Aralık Cuma. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Koştuğu dönem fan’ı olduğum sürat makinası Astrakhan’ın temsilcilerinden, ‘’Kechıche’’ gibi iyi bir atın da anneden kardeşi olan KAYNARCA, İstanbuldaki ilk yarışında katledildi. Tam devrini buldu viraj dönülürken içindeki ‘’Gece Mavisi’’ dışarı açılim diye buna vurdu, hemen dışında ‘’Don Pablo’’ vardı bir de ona çarptı, Don Pablo’da etkilendi, tam toparladı, bu kez ikisi arasında kaldı bir sağdan bir soldan darmadağan olup arada tost yapıldı, bana öyle yapsalar beynim sulanır yani, ona rağmen toparladı geldi bindirdi tabela sonunu kaptı. Kabiliyetli bir tay belli. Bu kez yarış görmenin de tecrübesiyle kazanmaya en yakın gördüğüm isimdir. Kartepedeki ard arda başarılı yarışları sonrası Bursa’da açık yarışa koşulan startıda iyi almayan, yarışın hiçbir yerinde işlemeyip, özellikle binicisinin soldan kamçı kullanmasına rağmen 250’nin oralarda gücüm bitti edasında kendini içeriye atan pilotunun da 200’den sonra enseye basıp üzmediği ÖNEMLİ, hem daha iyi koştuğu pistde hem Şartlı 5’e dönmesi sebebiyle rakip gördüğüm ilk isim olup, ağır favori çıktığı son yarışından önce sizlere işlerinin eksik olduğunu yazdığım sosyal medya hesaplarımdan da okuyucularımızdan güzel geri dönüşler aldığım, zaten o yarışı da 2.5 ay aradan sonra olan bugun hazır kıta tam takır yarışacak olup 3’lüye dönünce de farklılaşacağını düşündüğüm HARPUT RÜZGARI ile bu kez kilosu normale devrini erken bulursa sürpriz yapabilecek ÖZ KURT, diğer şanslı ihtimallerdir.:WHITE ANCESTOR, son yarışında verdiği aradan dolayı şişti. Atın o yarıştan önce buradaki koştuğu 3 yarışın 2’sini kazandığını (diğeri kısa vade) hatırlatayım. Bu kez artan nefesiyle sağ gösterip sol vurabilir. WHISPER, burda kaydı olduğu yarışta, sol arka ayak travmaya bağlı kesik yüzünden yarıştan çıkarılmıştı, tedavisi yapıldı, bugun muhakkak iyi koşacaktır. ÇINARLI’nın aşamalar içerisinde olduğunu son yarış totolarından da anlayabiliriz, extra bir ilavem yoktur. FAIRY DANCER, aradan sonra ard arda iki yarış koştu, yeterlidir nefes tık olmuştur, bugun yarın çıkışa geçer. WEMBLEY FIRTINASI, klasik lafım bir bakmışsınız gök nurlu, bir bakmışsınız yağmurlu, ne koşacağını bilmiyorum, kendi de bilmiyordur, ters at’dır yazıyorum. PERFECT HEART, sentetikte denendiği son yarışında hiç reaksiyon göstermedi, 150 civarında pilotu da enseye bastı, safkanı 1 ay koşmadılar, bu kez dinçlikle farklı koşabilir.:Kazanma zamanı çoktan gelip geçen ÖZGENHAN, kaba kumda iyi koşacağının sinyalini ‘’İstasyon’’ arkasına yaptığı ikincilikte belli etti, tamam arkasına aldığı atlar vasat atlar ama burda da bir at dışında kendisine rakip olabilecek bir isim bence yok. Safkanın yeni yıla yaklaştığımız şu son ayda 4’lüye dönünce kimin oğlu olduğunu (baba) yavaş yavaş göstermesini bekliyorum, ilk’inin de bugun olacağı kanaatindeyim.Tecrübe mi? Gençlik ateşi mi? Bence bu koşuda yıllanmış bedenler ağır basar, Yaşça en büyük ablalar, 8 yaşındaki GÜNYÜZÜ ile 7 yaşındaki TUMBULZELE gençlere aman vermezler. İkisinden biri kazanır görüşündeyim.Düzelen eli kulağındaki OSMANİYE ÇOCUĞU, istikrarlı çizgisini sürdüren mesafe ayırt etmeyen EL MIRADOR, 2 aylık tedavi-istihrat sürecine olumlu tepki verme ihtimali yüksek gözüken GÜRMANAĞA, ‘’Toruc Macto’’ gibi tadını damağımızda bırakan üst düzey bir atın tam kardeşi TRANSPORTER, startda hep kalsa da 50 metre kalıp kazandığı yarışı olduğu için karşıma alamadığım KARAŞİMŞEK sıralamamdır.Tırnağının ucuna gelen BLACK ADLER, formda GADDARA, 4.5 ay aradan sonra hem yarış görüp hem pisti tanıyan SUPER ALP üçlüsü önde olmak üzere, KALKANDERE, MÜTEKAMİL, VOLKANIMSIN, ASLAN PARÇASI, TORUN RÜZGAR, ODESSA SHINE imkanlar ölçüsünde değerlendirilmelidir.8,2,5,3 // 6,5,3,11,1,4 // 2 // 1,3 // 8,3,4,10,1 // 6,2,10,8,9,1,4,13,14