Amed Sportif devre arasını düşünmeye başladı

Geçen sezonki kadrodan 13 futbolcu ile yollarını ayırıp 17 yeni transferle sezona hazırlanan ve şampiyonluk hedefleyen, sezonun ilk yarısı tamamlanmadan şampiyonluk yarışına havlu attı. Son yıllarda ilk kez bu kadar başarısız bir grafik çizen Amedspor, kalan 4 maçta en iyi sonuçları alıp devre arasında revizyon yapmanın hesaplarını yapıyor. Takımda sorun oluşturan, performans olarak bekleneni veremeyen birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Ayrılmak isteyen futbolculara da kapı gösterilecek. Teknik heyetin bu konuda rapor hazırladığı ve buna uygun olarak takım ruhuna adapte olacak futbolcular transfer edileceği kaydedildi. Takımı kalan 4 maça motive etmek için şimdilik revizyon haberleri saklı tutulurken, ilk yarının hemen ardında düğmeye basılacak.